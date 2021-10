Moederbedrijf Mercedes rekent op verbeteren situatie chiptekort

Net als andere autofabrikanten heeft Daimler de productie van meer winstgevende modellen naar voren gehaald vanwege de chiptekorten. Andere fabrikanten zoals General Motors en Volkswagen spraken zich onlangs al positiever uit over de toekomst. Ze denken dat de piek van de chiptekorten voorbij is.

Daimler verkocht in de maanden juli, augustus en september in totaal 577.800 voertuigen. Dat is een kwart minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en komt door chiptekorten en de aanhoudende verstoringen in de logistieke keten, zegt het bedrijf. Onder aan de streep noteerde het concern een winst van bijna 2,6 miljoen euro. Dat is licht hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Desondanks rekent het autoconcern dit boekjaar op een operationele winst van tussen de 10 en 12 procent, het hoogste in jaren.

‘We blijven op schema met onze doelen voor het hele jaar, dankzij een krachtige business’, zei financieel topman Harald Wilhelm bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De inkomsten van het concern voor de aftrek van rente en belastingen zullen ‘significant hoger’ zijn dan vorig jaar, aldus het bedrijf.