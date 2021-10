Nederlanders kochten in september meer kleding

Winkeliers hebben ook in september meer omzet geboekt dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral kledingwinkels profiteerden van de winkelende klant en de omzet in die branche steeg voor de zesde maand op rij. Kledingzaken boekten 9 procent meer omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De opbrengsten waren wel lager dan in september 2019, voor de coronacrisis.