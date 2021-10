KLM kan volgens topman nog ‘ruim uit de voeten’ met noodleningen

KLM kan voorlopig nog ‘ruim uit de voeten’ met de noodkredieten die de luchtvaartmaatschappij met hulp van de overheid binnenhaalde. Van de 3,4 miljard euro aan leningen is nu 1 miljard gebruikt, laat topman Pieter Elbers weten in een toelichting op de kwartaalcijfers van Air France-KLM. Daarin herstelden de resultaten dankzij de toegenomen reislust in Europa sterk en boekte het concern de eerste operationele winst sinds het begin van de coronacrisis.

‘Er is sprake van een forse verbetering. Ook KLM was voor het eerst in negentien maanden operationeel winstgevend, maar we zijn nog lang niet op het niveau van voor Covid-19’, geeft Elbers aan. KLM boekte in het derde kwartaal een operationeel resultaat, oftewel de winst voor aftrek van belastingen en rentebetalingen, van 168 miljoen euro.

Toch onderhandelt de Nederlandse maatschappij met de regering over de versterking van het eigen vermogen. Het steunpakket van 3,4 miljard euro bestond uit leningen van de overheid en kredietgaranties. Nu gaat het om het verbeteren van de balans. Maar bij die gesprekken is minder haast geboden dan in het voorjaar van 2020. ‘De weg naar herstel is hobbelig en lang’, zegt Elbers.

Havengelden

Een probleem dat binnenkort kan opspelen zijn de havengelden die KLM op zijn thuisbasis Schiphol moet gaan betalen. De luchthaven wil de tarieven in de komende drie jaar met zo’n 40 procent verhogen om de desastreuze coronaperiode te boven te komen. Bij Elbers stuit dit op onbegrip. ‘Veertig procent erbij is een enorme opdonder. In Parijs gaat het bijvoorbeeld met slechts 2 procent omhoog’, zegt hij. ‘Schiphol heeft het natuurlijk ook moeilijk gehad, maar wij verhogen onze ticketprijs ook niet met 40 procent. De vraag is hoe je zorgt voor herstel zonder dit in de knop te breken. Dit helpt daar volstrekt niet bij.’

KLM wil zich net als de gehele luchtvaartsector inzetten om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Eerder deze week pleitte milieuorganisatie Greenpeace er nog voor om vluchten op korte afstanden in de Europese Unie te verbieden als er milieuvriendelijkere alternatieven voorhanden zijn, zoals de trein. Elbers is sceptisch over treinreizen als vervanging van het vliegtuig, omdat die voor bijvoorbeeld overstappers van intercontinentale vluchten veel te lang duren.

‘Voor sommige reizigers is dat misschien prima, maar voor een heel groot deel is het geen alternatief’, zegt hij. ‘De afgelopen periode heeft geleerd dat er niet één oplossing is. Dat kunnen treinen zijn, maar ook vlootvervanging en duurzame brandstoffen. En de meeste vervuiling zit op de lange afstanden dus dan zul je toch naar brandstoffen moeten kijken.’