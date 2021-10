Kabinetsformatie breekt naoorlogs record langstlopende formatie

Het naoorlogse record voor langstlopende formatie is vrijdag verbroken. De kabinetsformatie is al 226 dagen bezig. Het vorige record stond op naam van het nu demissionaire kabinet-Rutte III. Dat blijkt uit gegevens die zijn verstrekt door Parlement.com.

Volgens informateur Wouter Koolmees is het record niet iets om te vieren. Dit zei hij woensdagochtend na aankomst op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Hier overleggen de partijleiders en secondanten van de VVD, D66, CDA en CU met de informateurs. ‘Het einde moet nu wel echt in zicht komen’, aldus Koolmees. Toch is nog steeds zorgvuldigheid geboden, benadrukte hij. De onderhandelingen in Hilversum lopen door tot vrijdag. Volgende week gaat het overleg verder in Groningen.

Kabinet Rutte III stond 225 dagen na de verkiezingen op het bordes. De onderhandelingen duurden toen in 2017 onder meer zo lang omdat een poging een kabinet te vormen met VVD, CDA, D66 en GroenLinks mislukte. Het overleg liep spaak met migratie als het grote struikelblok. Uiteindelijk kwamen dezelfde partijen die nu om tafel zitten tot een akkoord, maar ook dat kostte tijd. Zij hadden slechts een krappe meerderheid in de Tweede Kamer en timmerden het regeerakkoord daarom op veel aspecten dicht.

Dit wordt niet het eerste record dat de naam van Rutte zal dragen, als hij inderdaad zoals verwacht een nieuw kabinet gaat leiden. Eerder deze maand werd Rutte III al het langstzittende demissionaire kabinet. Met Rutte II haalde hij het derde kabinet van Ruud Lubbers al in als langstzittende naoorlogse regering. Als Rutte begin augustus nog steeds aan het hoofd staat van het kabinet, haalt hij Lubbers ook in als langstzittende naoorlogse premier.