Secondanten sluiten formatieoverleg op landgoed af

Partijleiders Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Gert-Jan Segers waren er de afgelopen twee dagen wel bij op landgoed De Zwaluwenberg, maar hebben andere verplichtingen. Rutte heeft onder meer coronaoverleg en Hoekstra gaat naar de G20 in Rome.

Sinds woensdagochtend zijn onder leiding van informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees alle onderwerpen besproken en meer uitgediept, meldt een woordvoerder van de kabinetsformatie. Betrokkenen gaven zelf al eerder aan dat er schot zit in de onderhandelingen maar dat er nog wel wat lastige onderwerpen besproken moeten worden. Deze week bespraken de onderhandelaars de stikstofcrisis, bevestigden ingewijden na een bericht van de NOS. Volgens hun verloopt het overleg tot nu toe soepel en weten de partijen elkaar te vinden.

Maandag gaan de secondanten weer in Den Haag verder met het overleg. De donderdag en vrijdag erna zetten de acht samen met de informateurs hun overleg voort in het provinciehuis in Groningen. Het is de bedoeling dat ze daar ook met gedupeerden en deskundigen spreken over de aardbevingen die veroorzaakt zijn door de gaswinning in de provincie.