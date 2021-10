Amazon rekent op veel lagere winst door personeelstekorten

Webwinkelconcern Amazon waarschuwt dat de winst in het vierde kwartaal sterk zal dalen. Het bedrijf verwacht miljarden meer te moeten uitgeven door schaarste op de arbeidsmarkt en sterk gestegen kosten voor goederenvervoer. Ook in het voorbije kwartaal viel het resultaat lager uit dan een jaar eerder.

In het slotkwartaal vallen de voor Amazon belangrijke feestdagen, waarin veel online wordt gewinkeld voor bijvoorbeeld cadeautjes. Om de bezorging van al die digitale aankopen goed te laten verlopen verwacht het techconcern ‘enkele miljarden dollars aan extra kosten’ te moeten maken, legt topman Andy Jassy in een toelichting op de cijfers uit.

Door het economisch herstel van de coronacrisis zijn onder andere aan geschikte arbeidskrachten tekorten ontstaan. Amazon, dat voor zijn activiteiten veel personeel nodig heeft, rekent er daarom op hogere lonen te moeten betalen om voldoende mankracht te vinden. Waar het bedrijf tijdens de coronapandemie nog veel werkloos geraakte Amerikanen kon werven, moet het nu concurreren met andere werkgevers die weer personeel nodig hebben.

Knelpunten

Amazon wijst ook op de knelpunten in wereldwijde distributieketens als oorzaak voor de lagere winstgevendheid. Die maken bijvoorbeeld het verschepen van containers veel duurder.

Het operationele resultaat, oftewel de winst zonder aftrek van rentes en belastingen, zal in het slotkwartaal van dit jaar waarschijnlijk tot 3 miljard dollar (omgerekend 2,6 miljard euro) bedragen. Dat was in het slotkwartaal van 2020 nog 6,9 miljard dollar. De omzet zal op jaarbasis met maximaal 12 procent groeien tot 140 miljard dollar.

In het voorbije kwartaal steeg de omzet met 15 procent tot bijna 66 miljard dollar. Voor zijn winst moest Amazon het vooral van de lucratieve clouddivisie hebben. Zonder dit onderdeel, dat bijvoorbeeld veel data-opslag voor bedrijven regelt, zouden de activiteiten van Amazon verlieslatend zijn geweest. Uiteindelijk ging er een nettowinst van 3,2 miljard dollar in de boeken, tegenover 6,3 miljard dollar een jaar eerder.