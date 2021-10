Londen eist uitleg Franse ambassadeur over visserijruzie

De Britse regering heeft de Franse ambassadeur in Londen om uitleg gevraagd over de escalerende ruzie over visserijrechten na het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. In de nacht van woensdag op donderdag werd een Engelse vissersboot opgebracht door de Franse kustwacht en Parijs dreigt vanaf 2 november met sancties tegen de Britten onder meer in havens aan het Kanaal waar Britse goederen aankomen. De Engelse vissersboot zou op basis van het vergunningenstelsel niet in Franse wateren mogen vissen. De Britten bestrijden dat.