Moederbedrijf Facebook en Instagram gaat Meta heten

Het moederbedrijf van Facebook verandert zijn naam in Meta. Tot nu heette het concern achter het sociale netwerk ook gewoon Facebook. Maar volgens topman Mark Zuckerberg sluit de nieuwe naam beter aan op de toekomst die hij met het Amerikaanse concern voor ogen heeft. De socialemedia-app blijft wel gewoon Facebook heten.

Meta verwijst naar de zogenoemde metaverse die het bedrijf wil bouwen. Die metaverse is een wereld in virtual reality waar sociale media, spellen en webwinkels samenkomen zodat gebruikers die wereld niet meer hoeven te verlaten. Het concern is ook eigenaar van Instagram, WhatsApp en Oculus.

Eerder voerde Google al een vergelijkbare naamsverandering door. Het moederbedrijf van de bekende zoekmachine Google gaat sinds een aantal jaar door het leven als Alphabet. Daaronder vallen naast Google Search en Google Cloud onder meer Android en YouTube.