Ook T-Mobile haalt smartphones uit sommige winkels na overvallen

Ook Telecombedrijf T-Mobile haalt smartphones in risicogebieden uit de winkels. Dat doet het bedrijf naar aanleiding van de ‘vele gewapende overvallen van de laatste weken’, zegt het bedrijf op de website. Woensdag meldden VodafoneZiggo en KPN al dat ze hun smartphones uit de winkels in de regio Amsterdam halen na een reeks overvallen.

Het bedrijf vermeldt niet wat de risicogebieden precies zijn. Klanten die telefoons bestellen in de winkel krijgen deze de volgende dag thuisbezorgd, schrijft het bedrijf. T-Mobile zegt verder eerder al andere maatregelen te hebben genomen voor de veiligheid van medewerkers en klanten, zoals het plaatsen van beveiligers bij de ingangen van winkels en klanten te laten aanbellen voor zij een winkel kunnen betreden. In de winkels zijn wel nog demonstratietoestellen.

T-Mobile zegt zich zorgen te maken over de ontstane situatie. ‘Die is niet alleen gevaarlijk voor onze medewerkers, maar ook voor het winkelpubliek. We willen benadrukken dat het stelen van telefoons voor criminelen niet loont, omdat alle telefoons te traceren zijn.’

VodafoneZiggo liet weten dat de maatregel geldt voor alle filialen met een verhoogd risico op overvallen. Eerder op woensdag was een filiaal van VodafoneZiggo op het Bijlmerplein nog doelwit van een gewapende overval. Deze winkel blijft voorlopig helemaal dicht.

KPN en VodafoneZiggo gaven ook aan dat het verwijderen van de telefoons uit de Amsterdamse winkels waarschijnlijk een tijdelijke maatregel is.