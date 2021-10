Nog meer druk op Just Eat Takeaway om Grubhub af te splitsen

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway heeft nog een activistische belegger achter zich aan. Na de recente kritiek van Cat Rock Capital Management vindt nu ook Oceanwood Capital Management dat het moederbedrijf van onder meer Thuisbezorgd.nl zijn Amerikaanse dochteronderdeel Grubhub snel moet afsplitsen of verkopen.

Cat Rock meldde onlangs dat het bedrijf momenteel zwaar ondergewaardeerd zou worden op de Amsterdamse beurs. De investeerder, die goed is voor meer dan 5 procent van de aandelen, benadrukte dat er onmiddellijk actie moet worden ondernomen om die onderwaardering tegen te gaan. Dat zou het beste kunnen door afscheid te nemen van Grubhub.

De oproep was opmerkelijk, omdat de overname van Grubhub ter waarde van circa 7,3 miljard dollar in aandelen eerder dit jaar pas werd afgerond. Maar Cat Rock blijkt niet de enige investeerder die er zo over denkt. Oceanwood, met 0,4 procent van de stukken een veel kleinere aandeelhouder, heeft per brief laten weten dat het een spin-off of verkoop van Grubhub zou steunen.

Just Eat Takeaway weigert commentaar te geven op de stap van Oceanwood. Na de oproep van Cat Rock zei het bedrijf dat Grubhub momenteel weliswaar met enkele uitdagingen te maken heeft, maar dat het onderdeel groeit en een goede onderliggende winstgevendheid heeft. Just Eat Takeaway stelde ook heldere plannen te hebben om de gang van zaken bij Grubhub te verbeteren en dat de divisie een belangrijke speler blijft op de Amerikaanse markt.