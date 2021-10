Leescoalitie: haast maken met leesoffensief voor jeugd

Het is zaak om nu echt haast te maken met het zogenoemde Leesoffensief, een landelijk actieprogramma om jongeren plezier te laten krijgen in het lezen en ze te motiveren om het vaak te doen. Dat zegt Gerlien van Dalen, spreekbuis van de Leescoalitie. ‘Het is nu echt hoog tijd.’ De coalitie bestaat uit de Stichting Lezen, de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek CPNB, de Stichting Lezen en Schrijven, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, bibliotheken en het Nederlands Letterenfonds.