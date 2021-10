Democraten gaan akkoord met afgeslankt investeringspakket

Binnen de Democratische Partij is volgens president Biden een ‘historisch’ principeakkoord gesloten over nieuwe investeringen van meer dan 1,7 biljoen dollar in de Amerikaanse economie en het sociale vangnet. In de partij was veel discussie ontstaan over de reikwijdte van het hervormingspakket, dat kleiner uitvalt dan eerder gehoopt. Er moet nog over de plannen worden gestemd in het Congres.