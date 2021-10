Rechter wijst eisen vrachtpiloten af in slepend conflict met KLM

Een rechter heeft eisen van 116 voormalige piloten van vrachtvlieger Martinair afgewezen in een slepende zaak tegen KLM. Ze eisten onder meer dat KLM loon zou betalen dat de maatschappij hun vanaf 2014 verschuldigd zou zijn. Ook wilden ze dat de KLM-cao op hen van toepassing is. De rechter oordeelde dat er geen spoed nodig is bij de behandeling van deze rechtszaak, die dus beter in een bodemprocedure kan worden uitgevochten.

Het gaat om een groep piloten die hun baan verloren toen Martinair in 2014 opging in KLM. Zij voeren al jaren een juridische strijd omdat ze dit ontslag onterecht vinden. Eerder dit jaar oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat KLM hen weer in dienst moet nemen, omdat er sprake was van een overgang van onderneming. KLM bood vervolgens werk aan als vrachtvlieger, maar de piloten weigerden dit omdat dit onder de minder ruimhartige Martinair-cao zou gebeuren.

De rechter wijst de eisen over loonbetalingen af omdat de kwestie niet spoedeisend genoeg is. Daarnaast verschilt de situatie per piloot sterk. Zo zijn enkele vrachtvliegers al met pensioen, terwijl andere nog in actieve dienst zijn. En voor de piloten waarbij de eis mogelijk wel met spoed behandeld zou moeten worden, verwacht de rechter niet dat ze gelijk krijgen omdat ze het door KLM aangeboden werk hebben geweigerd. De vraag welke cao op de piloten van toepassing is, vindt de rechter te complex voor een kort geding.