Derde van Europese beursgenoteerde bedrijven heeft klimaatdoelen

De organisatie onderzocht meer dan 1000 beursgenoteerde bedrijven met een notering in onder andere Londen, Parijs, Frankfurt en Amsterdam. Maar één op de tien van de onderzochte bedrijven ligt overigens op schema om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Van de in totaal 50 onderzochte Nederlandse bedrijven heeft 38 procent klimaatdoelen vastgesteld. Daartegenover staan bijvoorbeeld Italië en Spanje, waarvan respectievelijk 23 procent en 37 procent van deze beursgenoteerde bedrijven klimaatdoelen heeft.

In 2043 klimaatneutraal

Gemiddeld willen Europese bedrijven in 2043 klimaatneutraal zijn. Voor bedrijven in de dienstensector is dat al eerder, in 2035. Veel bedrijven die gebruikmaken van fossiele brandstoffen willen pas in 2050 klimaatneutraal zijn. Het omschakelen naar andere brandstof is erg tijdrovend. Er zijn al wel alternatieven, zoals groene waterstof, maar de technologie daarvan is nog niet goed ontwikkeld.

Volgens Accenture is het aantal bedrijven dat klimaatdoelen stelt de afgelopen twee jaar toegenomen. Het openbaar maken van klimaatdoelen kan volgens de organisatie bedrijven helpen om die te halen, ‘aangezien bedrijven het niet alleen kunnen oplossen’, zegt de Europese topman Jean-Marc Ollagnier van Accenture.