Vier Nederlanders met apneuapparaat stellen Philips aansprakelijk

Het gaat om beademingsapparatuur voor thuisgebruik door apneupatiënten. Het schuim dat in de apparaten zit om geluid te dempen kan gevaarlijk zijn. Niet alleen kan dat in kleine deeltjes breken, maar ook kan het bepaalde chemicaliën afgeven, bijvoorbeeld na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen.

Het Nederlandse concern heeft hierover eerder dit jaar al een veiligheidswaarschuwing afgegeven en een terugroepactie in gang gezet. Daarbij werden meerdere klachten genoemd die het apparaat mogelijk kan veroorzaken. Volgens de advocaat hebben de vier gebruikers, die hij vertegenwoordigt, last van deze klachten. Bij een van zijn cliënten is ook longkanker vastgesteld.

Testopstelling

Maar of dat laatste door het apparaat komt, is nog niet duidelijk. Volgens de advocaat moet eerst nog gekeken worden of hun apparaten niet deugen. Door deze in een laboratorium in een testopstelling te plaatsen, zou onderzocht kunnen worden of er deeltjes loslaten en chemicaliën vrijkomen. ‘De gebruikers hebben recht op zekerheid en duidelijkheid. Philips is verantwoordelijk voor het probleem, dus ook verantwoordelijk voor een oplossing’, zegt de advocaat in een verklaring.

Philips is onder meer in de Verenigde Staten al begonnen met het repareren en vervangen van zijn apparaten tegen slaapapneu. In totaal gaat het om 3 tot 4 miljoen apparaten. Philips heeft in totaal 500 miljoen euro opzijgezet voor de kwestie. Philips-topman Frans van Houten gaf eerder deze maand aan dat dit genoeg moet zijn om de apparaten te repareren of te vervangen. Er is nog geen geld opzijgezet voor rechtszaken die zijn aangespannen tegen Philips vanwege de gevaarlijke beademingsapparatuur. Er lopen inmiddels meer dan honderd zaken. Volgens Van Houten was het nog te vroeg om daar iets over te zeggen en komt er waarschijnlijk volgend jaar uitsluitsel.