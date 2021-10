VO-raad: leerkrachtentekort maakt inhalen coronaschade lastig

Het tekort aan leerkrachten maakt het erg moeilijk om de achterstanden door corona in leren en vooral lezen in te halen, zegt de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. Scholen maken volgens de organisatie weliswaar ‘dankbaar gebruik’ van de extra coronamiddelen die ter beschikking zijn gesteld, maar het lerarentekort vormt ‘een bedreiging’ voor de uitvoering van de plannen om de leerlingen bij te spijkeren. ‘We blijven ons hard maken voor het structureel maken van een deel van de investeringen.’