Topambtenaar EU: lidstaten moeten nog niet stoppen met coronasteun

Lidstaten van de Europese Unie doen er goed aan de subsidiekraan niet te snel dicht te draaien in de nasleep van de coronacrisis. Zelfs bedrijven die de crisis hebben overleefd zonder overheidssteun kunnen nog last krijgen als coronamaatregelen weer aangescherpt worden. Dat vindt Olivier Guersent, topambtenaar bij de afdeling van de Europese Commissie die gaat over de handhaving van de Europese mededingingsregels.

Volgens Guersent zou het een vergissing zijn als staatssteun stopgezet wordt voordat het duidelijk is hoe goed Europese lidstaten de verspreiding van het virus aanpakken of als er een nieuwe variant opduikt waar nog geen vaccin voor is. ‘We hadden allemaal gehoopt te weten waar dit eindigt, maar we zijn er nog niet’, zegt Guersent in een interview met persbureau Bloomberg.

De Europese Unie neemt binnenkort een besluit of coronasteun na het einde van het jaar moet doorlopen. De coronasteun valt onder de Europese regels over staatssteun, die de EU in maart versoepelde toen de crisis uitbrak. Lidstaten bepalen zelf hoe ze staatssteun geven, maar moeten zich hiervoor wel aan het tijdelijke kader houden dat de EU opgesteld heeft. De opschorting van de regels voor staatssteun loopt voorlopig tot eind dit jaar.

3 biljoen euro aan steun

Tot dusver hebben overheden bedrijven voor opgeteld 3 biljoen euro kunnen steunen om economieën te helpen de coronacrisis door te komen. Toezichthouders hebben voorgesteld om tegen juni volgend jaar de programma’s voor steun te laten eindigen.

Hoewel de EU op enig moment wel moet stoppen met de steun, zou de unie overheden meer speelruimte kunnen geven om investeringssteun te geven voor het innoveren van bijvoorbeeld de gezondheidszorg, zei Guersent. Staatssteun is volgens hem afhankelijk van besluiten van ministers van Financiën en de centrale banken, zei hij. ‘Je kunt niet een flexibel beleid voor staatssteun erop nahouden en tegelijkertijd tegen overheden zeggen dat ze terug naar normaal moeten en zich moeten houden aan de strikte regels van de EU’, vindt Guersent.