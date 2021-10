De Grave moet evacuatie Kabul onderzoeken, kritiek uit Kamer

Frank de Grave moet de evacuatieoperatie uit Afghanistan gaan onderzoeken. Ingewijden bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws hierover. In het CDA, PvdA en GroenLinks klinkt kritiek op de keuze voor de voormalige VVD-minister van Defensie.

Het onderzoek komt er op aandringen van de Tweede Kamer. Die wilde een onafhankelijk extern onderzoek naar de evacuatie die nodig was na de machtsovername door de radicaalislamitische Taliban. In augustus werden ongeveer 2500 Nederlanders en Afghanen geëvacueerd uit Kabul. Vele honderden bleven echter gedwongen achter.

PvdA'er Kati Piri vindt de keuze voor De Grave onbegrijpelijk. "Volstrekt ongepast dat een oud-minister van Defensie naar voren wordt geschoven om onderzoek te leiden naar wat misging bij… defensie!", twitterde zij. Ook Derk Boswijk van het CDA lijkt de keuze "niet echt onafhankelijk". Laura Bromet (GroenLinks) vindt eveneens dat het niet een onafhankelijk onderzoek wordt als De Grave de onderzoekscommissie gaat leiden.

Veel kritiek

De Kamer had veel kritiek op de evacuatie. Het kabinet had onder meer te weinig urgentie getoond. Demissionair ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) stapten op nadat zij van de Kamer een motie van afkeuring over de evacuatie aan de broek hadden gekregen.

Het kabinet wil zeker nog circa 2100 Nederlanders en Afghanen uit Afghanistan halen om hier asiel te geven. Dat is moeilijk omdat het vliegveld van Kabul slechts zelden open is. Ook werken de Taliban niet mee.

De Grave was minister van Defensie van augustus 1998 tot juli 2002.