Caterpillar profiteert van vraag naar zware machines bouwsector

Het Amerikaanse Caterpillar heeft de afgelopen periode geprofiteerd van een grote vraag uit de bouw- en mijnbouwindustrie. De grootste producent ter wereld van graafmachines, bulldozers en mijnbouwtrucks had vorig jaar nog flink last van de coronacrisis.

In veel gebieden in de Verenigde Staten zijn woningtekorten en daarom wordt er veel gebouwd. De vraag naar de machines van Caterpillar nam ook in de Europese bouwsector flink toe.

Daarnaast deed de mijnbouwtak het een stuk beter dan vorig jaar. Door de hoge prijzen die de metalen opbrengen wordt er flink geïnvesteerd door mijnbouwers om meer te produceren. De vraag naar machines die worden gebruikt in de mijnbouwindustrie nam wereldwijd toe.

De omzet steeg in het derde kwartaal naar 12,4 miljard dollar (10,7 miljard euro), een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarop werd een winst voor aftrek van onder meer belastingen geboekt van bijna 1,7 miljard dollar. Dat was op jaarbasis 69 procent meer. De resultaten waren beter dan waar analisten in doorsnee op hadden gerekend. De aanhoudende problemen in de toeleveringsketen en het wereldwijde chiptekort hadden geen groot effect op Caterpillar.