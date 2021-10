Klanten Mastercard gebruiken creditcard weer vaker

Creditcardmaatschappij Mastercard merkt dat het herstel uit de crisis duidelijk is ingezet. De Amerikaanse onderneming zag het gebruik van haar creditcards de voorbije maanden flink stijgen, zowel bij binnenlandse als grensoverschrijdende bestedingen. Dat resulteerde in een 60 procent hogere winst in vergelijking met het derde kwartaal een jaar eerder.