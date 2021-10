Inflatie Duitsland naar hoogste niveau in 28 jaar

De inflatie in Duitsland is in oktober uitgekomen op het hoogste niveau in 28 jaar, vooral als gevolg van stijgende energieprijzen. Volgens het Duitse statistiekbureau Destatis werd het leven in de grootste economie van Europa gemiddeld 4,5 procent duurder dan een jaar eerder. Dat was een maand geleden nog 4,1 procent. Energieprijzen vielen op jaarbasis alleen al bijna 19 procent hoger uit.