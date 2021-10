Advocaat WikiLeaks-oprichter Assange hamert op slechte gezondheid

De verdediging van de in Londen gevangen zittende WikiLeaks-oprichter Julian Assange heeft herhaald dat zijn mentale gezondheidstoestand niet toestaat dat hij naar de Verenigde Staten wordt uitgeleverd. Begin dit jaar wees een Engelse rechter het uitleveringsverzoek van de VS af, omdat de omstandigheden in Amerikaanse gevangenissen zouden kunnen leiden tot zelfmoordpogingen volgens psychiaters van Assange.

De VS zijn hiertegen in beroep gegaan bij een Engels gerechtshof. Ze vinden dat de verdachte een proces in de VS wél aankan. Ze hebben daarvoor beloofd dat de 50-jarige Australiër Assange niet in een zwaarbeveiligde gevangenis terechtkomt en zijn eventuele celstraf ook in Australië mag uitzitten.

Assange wordt onder meer beschuldigd van spionage en het verspreiden van staatsgeheimen. Er lopen een heleboel aanklachten tegen hem en hij riskeert in totaal tot maximaal 175 jaar cel.

Uitspraak

De rechters maken aan het slot van de zitting van donderdag bekend, wanneer ze uitspraak doen. Dat kan weken op zich laten wachten. Als de VS gelijk krijgen, komt de zaak weer voor een lagere rechter en kan die eventueel daarna ook worden voorgelegd aan het Hooggerechtshof.

Volgens Britse media is de kans dat Assange tijdens de procedures wordt vrijgelaten erg klein. Hij schond in 2012 in Engeland de voorwaarden voor zijn vrijlating in een andere zaak en is dus vluchtgevaarlijk. Hij vluchtte destijds de Ecuadoriaanse ambassade in waar hij jaren verbleef. Heel misschien komt hij onder voorwaarden vrij als later blijkt dat de raadslieden van de VS deze week vergeefs in beroep zijn gegaan.