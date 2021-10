Elektriciteitsnet Liander op meer plekken vol

Het elektriciteitsnet van beheerder Liander is op steeds meer plekken vol. Onder meer in Friesland, Gelderland en Amsterdam kwamen er nieuwe knelpunten bij.

In Friesland is het in Beetsterzwaag voor nieuwe partijen niet meer mogelijk om stroom terug te leveren aan het net. In Sneek kunnen er juist geen stroomverbruikers meer bij. Ook in het Gelderse Nunspeet geldt dat terwijl in diezelfde provincie in Harselaar geen ruimte is voor nieuwe verbruikers en terugleveraars.

Op twee plekken in Noord-Holland is de situatie nog niet zo erg. In een deel van Amsterdam-Noord en bij verdeelstation Wijdewormer wordt onderzoek gedaan naar manieren om te voorkomen dat het aanbod aan elektriciteit op bepaalde momenten groter is dan de capaciteit van het netwerk. Dat kan bijvoorbeeld door zakelijke grootverbruikers te betalen om op momenten dat er veel vraag is genoegen te nemen met minder stroom. Het verdeelstation Wijdewormer beslaat een gebied van net boven Amsterdam tot net onder Hoorn en omvat onder meer Volendam, Purmerend en een deel van de Zaanstreek.