Sony rekent op meer inkomsten uit films en muziek

Sony verwacht dit boekjaar meer te kunnen verdienen aan films, muziek en elektronica. Dat komt onder meer door de aankoop van de digitale filmbibliotheek Crunchyroll, die veel animefilms bevat. Sony hoopt dat de filmtak ook meer zal opbrengen dankzij blockbusters die later dit jaar in de bioscoop moeten verschijnen, zoals Ghostbusters: Afterlife en Spider-Man: No Way Home.

Ook de licenties die het bedrijf heeft voor animefilms en animeproducten zullen de inkomsten vooruit helpen. Anime is de Japanse term voor een specifieke tekenstijl van animatiefilms uit zowel binnen- als buitenland, zoals Spirited Away van de Japanse filmstudio Studio Ghibli. Verder krijgen de inkomsten uit muziek een zetje door de streamingdiensten van Sony.

Sony rekent dit boekjaar op een winst van 730 miljard yen (5,5 miljard euro). Eerder schatte het bedrijf het resultaat nog op ruim 700 miljard yen (5,4 miljard euro). Het eerste halfjaar deed met name de elektronicatak van Sony het goed, door de toegenomen vraag naar digitale camera’s.

Nettowinst

Het Japanse elektronicabedrijf bleef positief ondanks slechtere resultaten in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar dat loopt tot eind maart. De nettowinst was in die meetperiode met ruim 213 miljard yen (bijna 1,8 miljard euro) meer dan de helft minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam vooral door de stagnatie in de verkoop van videogames. Nu economieën meer open gaan, blijven mensen minder thuis om videospelletjes te spelen.

Volgens analisten heeft Sony momenteel last van een logische terugval nadat de resultaten fors verbeterden in het coronajaar. Vorig jaar november kwam bijvoorbeeld de nieuwe spelcomputer PlayStation 5 uit, waardoor het bedrijf meer software en games verkocht. Maar de spelcomputer kende ook hoge productiekosten, die op de winst drukten. Sony heeft van de PlayStation 5 er tot nu 13,4 miljoen verkocht. Volgens het bedrijf ligt het daarmee op koers om het gestelde doel van 14,8 miljoen spelcomputers te verkopen voor het einde van het jaar.