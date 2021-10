Rosneft: Europese gascrisis geeft risico’s haastige transitie aan

De Europese gasprijzen zijn vanwege de sterke vraag en een beperkt aanbod naar recordniveaus gestegen en er is zelfs vrees voor tekorten bij een strenge winter. Volgens Sechin zijn traditionele energiebronnen zoals gas en olie in Europa verwaarloosd. Europese energiebedrijven hebben de investeringen in fossiele energieprojecten de laatste jaren teruggeschroefd om meer investeringen te doen in duurzame bronnen.

Sechin gaf verder aan dat de crisis ook laat zien hoe belangrijk voorraden gas in Europa zijn. Die voorraden liggen momenteel op een laag niveau.