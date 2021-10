Scholz gaat met Merkel mee naar G20-top

De Duitse bondskanselier Angela Merkel neemt volgens bronnen haar waarschijnlijke opvolger Olaf Scholz mee naar de G20-top die komend weekend in Rome wordt gehouden. Scholz is minister van Financiën in het huidige Duitse kabinet.

Merkel en Scholz gaan gezamenlijk naar de top om aan te tonen dat er ondanks de machtswisseling in Duitsland continuïteit is. Regeringsbronnen hebben tegen persbureau AFP gezegd dat het een ‘historisch signaal’ is. Het zou ook een teken van vertrouwen zijn in Scholz.

Komend weekend spreken Scholz en Merkel onder meer met de Amerikaanse president Joe Biden en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Ze nemen ook samen deel aan een een top over Iran.

Onderhandelingen

De sociaaldemocraten (SPD) van Scholz wonnen de verkiezingen nipt van de conservatieve christendemocraten (CDU) van Merkel. Merkel deed echter niet mee aan de verkiezingen, zij maakte eerder al bekend te stoppen als bondskanselier.

De SPD, de Groenen en de liberale FDP zijn in vergevorderde onderhandelingen over een coalitie. De partijen hopen begin december hun regering rond te hebben.