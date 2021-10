Milieudefensie noemt nieuwe uitstootdoelen Shell onvoldoende

De nieuwe doelstellingen van olie- en gasconcern Shell om de eigen uitstoot in 2030 nog sterker te verlagen zijn onvoldoende. Dat zegt Milieudefensie in een reactie op de aankondiging van Shell. Directeur Donald Pols van Milieudefensie spreekt van ‘gerommel in de marge’.

Shell wil nu dat de eigen uitstoot in 2030 met 50 procent is verlaagd. Het gaat dan alleen om de uitstoot waar Shell zelf controle over heeft, en niet om de uitstoot die voortkomt uit het gebruik van brandstofproducten door consumenten.

De rechtbank in Den Haag bepaalde eind mei dat het bedrijf verplicht is de CO2-uitstoot die het veroorzaakt drastisch te verminderen. In 2030 moet die uitstoot met 45 procent zijn afgenomen ten opzichte van 2019. Ook moet Shell zich inspannen voor een verlaging van de uitstoot van gebruikers. Het bedrijf gaat in beroep tegen die uitspraak, maar moet tot de behandeling daarvan wel al actie ondernemen. Shell wil in 2050 klimaatneutraal zijn.

Onterecht

‘Uiteindelijk komt het erop neer dat Shell slechts 2,4 procent van zijn totale CO2-uitstoot vermindert in 2030. Daarmee voldoet Shell niet aan het vonnis en veroorzaakt Shell nog steeds gevaarlijke klimaatverandering’, aldus Pols. Volgens Milieudefensie stelt Shell onterecht dat het vonnis alleen over de eigen uitstoot gaat en niet over de uitstoot van klanten.

‘Het leeuwendeel van de uitstoot van Shell, zo’n 90 procent, zit in de verkoop van de producten. Om aan het vonnis van de rechtbank te voldoen zal Shell dus nog grote stappen moeten zetten. We roepen Shell op om zo snel mogelijk al zijn emissies te halveren, dus ook die van zijn producten’, zegt Pols.