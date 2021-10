NVM: kantoorverhuur stijgt weer na verruiming coronamaatregelen

De verhuur van kantoorruimte steeg in het derde kwartaal met 27 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. ‘De dynamiek is vooral te vinden in de hoek van startups en scale-ups’, schrijft de NVM in een toelichting. Volgens de makelaarsvereniging neemt de vraag naar flexkantoren toe. Grote bedrijven zoeken volgens de NVM door de coronapandemie nog naar geschikte vormen van werken en weten nog niet wat de functie van het kantoor in de toekomst zal zijn.

De vraag naar winkelruimte steeg de afgelopen periode op kwartaalbasis met 21 procent. Dat komt doordat coronabeperkingen werden opgeheven. Toch nam de leegstand net als in het vorige kwartaal toe. Dat komt doordat er de afgelopen periode in vierkante meters meer winkelruimte is vrijgekomen dan er is verhuurd. Grote winkelruimtes zijn minder in trek, zeker in de binnenstad. ‘De vraag naar maximale flexibiliteit en kortere huurperioden is toegenomen’, aldus de NVM.

Aan bedrijfsruimte is gebrek, waardoor de verhuur daarvan met 15 procent is gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. De grote vraag in combinatie met een tekort aan geschikt aanbod leidt tot een stijging van de prijzen. De NVM maakt zich zorgen over het gebrek aan bouwgrond en stelt dat het moeilijk is om vergunningen en energie-aansluitingen snel te krijgen door capaciteitsgebrek bij overheden en andere instanties.