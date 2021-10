Beurzen wachten op ECB-besluit, Shell in staartgroep AEX

De Europese beurzen lieten donderdag weinig beweging zien, voorafgaand aan het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Beleggers kregen een flinke hoeveelheid kwartaalcijfers voor de kiezen, die voor grote koersbewegingen bij de betreffende bedrijven zorgden. Zo werd Shell flink lager gezet. Naast de resultaten van het olie- en gasconcern bogen beleggers zich over de oproep van de activistische aandeelhouder Third Point om Shell op te splitsen in een deel dat zich bezighoudt met vervuilende fossiele brandstoffen en een deel gericht op duurzame energie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 813,66 punten. De MidKap zakte 1,7 procent tot 1055,55 punten door forse koersverliezen van AMG, Flow Traders, Fugro en Arcadis. Frankfurt en Londen verloren tot 0,2 procent. Parijs won 0,3 procent.

Shell (min 2,2 procent) stond in de staartgroep van de AEX. Het concern boekte een miljardenwinst in het derde kwartaal dankzij de sterk gestegen olieprijzen. Alle aandacht ging echter uit naar de oproep van Third Point. De investeerder, die met een recent verworven belang een van de grootste aandeelhouders van Shell is, verklaarde in een brief dat opsplitsing van het concern meer duidelijkheid zal geven over de klimaatstrategie van het bedrijf. Shell beloofde zelf sneller te vergroenen en de eigen CO2-uitstoot met de helft te verlagen in 2030.

Unibail-Rodamco-Westfield

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (min 7 procent) was hekkensluiter in de AEX na teleurstellende resultaten. Chipbedrijf Besi ging aan kop met een plus van 2,7 procent. Bij de middelgrote bedrijven namen beleggers massaal afscheid van de aandelen van metalengroep AMG (min 13 procent), flitshandelaar Flow Traders (min 12 procent), bodemonderzoeker Fugro (min 12 procent) en ingenieursbureau Arcadis (min 7 procent), na teleurstellende kwartaalberichten.

AB InBev steeg bijna 7 procent in Brussel. De grootste bierbrouwer ter wereld profiteerde van de heropening van de Europese horeca en verhoogde zijn verwachtingen. Concurrent Heineken won 2 procent in Amsterdam. Volkswagen zakte 3 procent in Frankfurt. De wereldwijde tekorten aan chips hebben duidelijk impact op de financiële resultaten van de Duitse autoproducent, die de omzet en het resultaat zag dalen in het derde kwartaal.

De euro was 1,1586 dollar waard, tegen 1,1592 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 81,83 dollar. Brentolie werd ook 1 procent goedkoper, op 83,75 dollar per vat.