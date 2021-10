Samsung ziet winst stijgen door hogere prijzen voor chips

Technologieconcern Samsung heeft in het afgelopen kwartaal de winst met ruim een kwart zien stijgen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf is een van de grootste producenten van chips en kon door de aanhoudende tekorten meer geld vragen voor de geheugenchips die het maakt. De chipdivisie was goed voor 60 procent van alle winst die het elektronicaconcern in het derde kwartaal boekte.