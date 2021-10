Topman Shell: fossiel besluit ABP is symboolpolitiek

Van Beurden gaf aan het besluit van het ABP ‘teleurstellend’ te vinden, want hij blijft juist graag in gesprek met aandeelhouders voor de langere termijn over de inspanningen van Shell rond de energietransitie. Shell is volgens hem een zeer belangrijke speler op dit gebied. Een verkoop van aandelen Shell door het ABP zal bij het beleid van het bedrijf voor het verlagen van de uitstoot geen verschil uitmaken, aldus Van Beurden. Hij zei het besluit van het pensioenfonds via de media te hebben vernomen en niet vooraf ingelicht te zijn door het pensioenfonds over de stap.

Ook financieel directeur Jessica Uhl van Shell spreekt van een teleurstellend besluit van het ABP. Volgens haar is het juist beter om samen te blijven werken aan oplossingen voor het verlagen van de uitstoot en de afbouw van fossiele energie.

Het ambtenarenpensioenfonds gaat de beleggingen die het nog heeft in de olie- en gassector en de kolenbranche stapsgewijs verkopen, waaronder aandelen Shell. Het gaat om een belegd vermogen van in totaal ruim 15 miljard euro. Dat is bijna 3 procent van het totaal belegd vermogen van het fonds. Het ABP doet dit naar aanleiding van diverse verontrustende klimaatrapporten die recentelijk zijn verschenen.