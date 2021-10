Resultaten Volkswagen geraakt door tekorten aan chips

Het bedrijfsresultaat, de winst voor aftrek van posten zoals belastingen, rente en afschrijvingen, kwam uit op 2,8 miljard euro. Dat was minder dan in het eerste en in het tweede kwartaal van dit jaar, en ook minder dan een jaar eerder toen de autoproducent vanwege de coronapandemie toch al een zwak kwartaal doormaakte. Volkswagen liet bij deze resultaten eenmalige posten buiten beschouwing.

De omzet van Volkswagen daalde op jaarbasis met dik 4 procent tot 56,9 miljard euro. Daarmee presteerde Volkswagen wel iets beter dan waar kenners in doorsnee op hadden gerekend.

Productiviteit te verbeteren

Het aantal leveringen aan klanten zal verder wat lager uitvallen dan eerder voorzien. Volgens topman Herbert Diess van Volkswagen is het vooral zaak om de productiviteit te verbeteren, zei hij in een toelichting.

Ook autoconcern Stellantis had last van chiptekorten. Het moederbedrijf van merken als Jeep, Opel, Peugeot en Fiat produceerde in het derde kwartaal 600.000 auto’s of ongeveer een derde minder dan gepland. Volgens Stellantis stabiliseert de chipmarkt nu wel. Voor heel 2021 rekent het concern echter op 1,4 miljoen auto’s die het door een gebrek aan chips niet heeft kunnen bouwen.

In dezelfde periode verkochten alle merken van Stellantis gezamenlijk 1,1 miljoen auto’s. In het derde kwartaal van vorig jaar, toen het Franse PSA en het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler nog niet gefuseerd waren, lagen die verkopen ruim een kwart hoger. De omzet van Stellantis ging met 14 procent omlaag tot 32,6 miljard euro.