Fors meer winst Vattenfall door hoge stroom- en gasprijs

Energiebedrijf Vattenfall heeft zijn winst in het derde kwartaal hard zien stijgen. Het Zweedse bedrijf, dat ook in Nederland actief is, profiteerde van de gestegen prijzen voor stroom en gas. Ook de verkoop van een stroomnet in Berlijn droeg bij aan de winstsprong. Verder merkt Vattenfall een sterke toename van de vraag naar aansluitingen op het stroomnet, zowel van consumenten als van producenten van energie.

Zonder de grote meevallers, die de winst opstuwden tot 18,3 miljard Zweedse kroon (omgerekend 1,8 miljard euro), was de operationele winst vrijwel stabiel. Waar de hoge prijzen voor meevallers zorgden bij Vattenfalls stroomopwek- en handelsactiviteiten, leiden ze namelijk ook weer tot tegenwind bij de levering aan klanten waar de winstmarge juist daalde. De omzet steeg met 2 procent.

Vattenfall wekte veel meer stroom op met windmolens, onder meer door de voltooiing van windmolenparken in Nederland en Denemarken. Verder werkt het bedrijf op verschillende plaatsen aan het installeren of uitbreiden van warmtenetten, zoals in Amsterdam. Ook heeft het bedrijf in Rotterdam afspraken gemaakt met chemiebedrijf Nobian. Dat gaat zijn chloorfabriek inzetten om te helpen om vraag en aanbod van stroom in evenwicht te houden. De productie daarvan kan namelijk snel worden bijgesteld. Daardoor hoeven fossielgestookte energiecentrales minder bij te springen.