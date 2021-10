Werknemers van bedrijven in de metaal- & technieksector gaan staken. Een ultimatum dat door de vakbonden is gesteld aan werkgevers in de sector is afgewezen. De standpunten over onder meer het loon en een regeling voor zware beroepen liepen te ver uiteen. Er vallen bijna 320.000 mensen onder de cao Metaal & Techniek, waarover werd onderhandeld.