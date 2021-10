Vliegtuigproducent Airbus merkt herstel in luchtvaartindustrie

Airbus heeft sinds het begin van het jaar 424 vliegtuigen afgeleverd. In de eerste negen maanden van coronajaar 2020 waren dat er 341. De toename werkte overduidelijk door in de omzetcijfers van het bedrijf. Airbus zette over de eerste negen maanden van het jaar met 35,2 miljard euro zo’n 17 procent meer om dan een jaar eerder. Bij de commerciële luchtvaart ging het om een omzetplus van 21 procent.

Airbus zette over de eerste negen maanden van het jaar een winst van 2,6 miljard euro in de boeken. Een jaar eerder ging het als gevolg van de pandemie nog om een verlies in die orde van grootte.

Over heel 2021 verwacht Airbus 600 commerciële vliegtuigen te leveren. De operationele winst zal daarbij uitkomen op 4,5 miljard euro, waar eerder op zeker 4 miljard euro werd gerekend. Airbus heeft ook nog voor jaren werk op de plank liggen. Het orderboek telt alleen al krap 6900 nieuwe vliegtuigen.