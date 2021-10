Shell en rentebesluit ECB centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag vooral uit naar Shell. Naast de kwartaalcijfers van het olie- en gasconcern verwerken beleggers ook de oproep van de activistische aandeelhouder Third Point om Shell op te splitsen in een bedrijf dat zich bezighoudt met vervuilende fossiele brandstoffen als olie en gas en een bedrijf dat juist inzet op schone hernieuwbare energie. Daarnaast wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren nipt hoger te beginnen aan de drukke dag. Elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting eveneens met kleine koersuitslagen openen. In Azië gingen de aandelenmarkten donderdag overwegend omlaag. In Tokio sloot de Nikkei 1 procent in de min na het besluit van de Bank of Japan om het stimuleringsbeleid ongewijzigd te laten. De Japanse centrale bank verlaagde wel de verwachtingen voor de economische groei en de inflatie.

Shell profiteerde in het derde kwartaal flink van de sterk gestegen olieprijzen en boekte een winst van 4,1 miljard dollar. Door het economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar olie weer sterk toegenomen, waardoor de prijzen worden aangejaagd. Investeerder Third Point, die met een recent verworven belang van meer dan 750 miljoen dollar een van de grootste aandeelhouders van Shell is, verklaarde in een brief dat opsplitsing van het concern meer duidelijkheid zal verschaffen over de klimaatstrategie van het bedrijf. Shell liet in zijn kwartaalbericht weten de eigen CO2-uitstoot met 50 procent te willen verlagen in 2030.

Fugro

Naast Shell openden ook bodemonderzoeker Fugro en advies- en ingenieursbureau Arcadis de boeken. Fugro doet steeds meer werk voor offshore-windparken. Volgens het bedrijf was de duurzame energiesector in het derde kwartaal goed voor 30 procent van de totale omzet. Ook Arcadis deed goede zaken met projecten van bedrijven en instellingen om klimaatverandering tegen te gaan en zag de omzet stijgen.

Unibail-Rodamco-Westfield kwam woensdag na de slotbel nog met cijfers. De eigenaar van de Mall of the Netherlands heeft in het derde kwartaal opnieuw beter gepresteerd dankzij de verdere versoepeling van de coronamaatregelen in Europa.

De euro was 1,1600 dollar waard, tegen 1,1592 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,3 procent tot 81,58 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent minder op 83,39 dollar per vat.