Postzegel volgend jaar niet duurder

De prijs van een postzegel voor brieven binnen Nederland gaat volgend jaar niet omhoog en blijft 0,96 euro. Alle basistarieven voor het versturen van brieven binnen Nederland en vanuit Nederland naar het buitenland, veranderen in 2022 niet. Dat is volgens PostNL ‘het gevolg van de positieve bijdrage van zowel de Sandd-postvolumes als van de incidentele volumestijging van de consumentenpost in 2020 als gevolg van de coronapandemie’.