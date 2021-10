Chiptekorten zitten verkopen bedrijfswagens dwars

Door de chiptekorten verkochten producenten van bedrijfswagens vorige maand minder voertuigen dan een jaar eerder. Vooral busjes werden minder vaak op kenteken gezet, meldde de Europese brancheorganisatie ACEA. Ook middelzware en zware vrachtwagens en bussen verkochten minder. Over de eerste negen maanden van dit jaar liggen de verkopen nog wel aanzienlijk hoger dan in 2020.

De verkopen van alle bedrijfswagens lagen in september ongeveer een achtste lager dan in september vorig jaar. Van lichte bedrijfswagens werd zelfs 13,6 procent minder verkocht. In Nederland was sprake van een teruggang van alle bedrijfswagens van 9,2 procent.

Na negen maanden liggen de verkopen van bedrijfswagens op 1,4 miljoen stuks, 19,1 procent meer dan in de eerste drie kwartalen van vorig jaar. In dit kalenderjaar is de toename van de verkopen in Nederland tot nu toe ruim 15 procent.