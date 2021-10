Fors minder Toyota’s gemaakt door tekorten aan onderdelen

‘s Werelds grootste autoproducent Toyota heeft duidelijk last van de problemen in de leveringsketens en tekorten aan onderdelen als chips. De Japanse onderneming zag de wereldwijde productie in september met bijna 40 procent dalen in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder.

Toyota produceerde in september 512.765 voertuigen. Een jaar eerder waren dat nog 841.915 auto’s. De verkopen wereldwijd zakten met 16 procent in. Het is voor het eerst in ruim een jaar dat Toyota weer een daling van de verkopen meldt.

De daling van de productie komt niet als een verrassing. Toyota waarschuwde eerder al dat het de productie fors zou krimpen vanwege de problemen. Andere Japanse automakers zoals Honda en Nissan kondigden ook al aan de productie te moeten beperken, ook omdat het oplaaiende coronavirus in met name Zuidoost-Azië voor problemen zorgt bij onder andere toeleveranciers.

Ondertussen lijken de omstandigheden wel iets te verbeteren. De productie in november zal volgens Toyota hoger uitvallen dan dezelfde maand een jaar eerder, maar ook hoger dan in november 2019. Volgens Toyota moet het mogelijk zijn om iets van de gemiste productie in te halen. Het bedrijf zei eerder dit jaar 9 miljoen auto’s te willen produceren. Aan die doelstelling zal volgens kenners ‘waarschijnlijk’ worden voldaan.