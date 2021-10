Bodemonderzoeker Fugro werkt meer aan windparken op zee

Bodemonderzoeker Fugro doet steeds meer werk voor offshore-windparken. Volgens het bedrijf was de duurzame energiesector in het derde kwartaal goed voor 30 procent van de totale omzet. Dat was 23 procent in de eerste helft van dit jaar.

Daarnaast haalt Fugro ook omzet uit infrastructuur- en waterprojecten en diensten voor de olie- en gasindustrie. Volgens Fugro gingen bij olie- en gasgerelateerde opdrachten de inkomsten in de afgelopen periode omlaag, na een lichte stijging in het tweede kwartaal. Het bedrijf stelt dan ook dat het verwachte herstel bij olie en gas nog niet te zien is.

De totale omzet klom in de afgelopen periode met 3,7 procent naar 378 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Fugro verwacht de rest van dit jaar verder te groeien bij werkzaamheden voor offshore wind, infrastructuur en water. De onderneming stelt wel dat er nog steeds uitdagingen zijn door de coronacrisis, al zijn hier wel per regio flinke verschillen te zien.