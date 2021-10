Strijd tegen klimaatverandering levert Arcadis meer omzet op

Volgens topman Peter Oosterveer wordt Arcadis bijvoorbeeld gevraagd voor projecten op het gebied van energietransitie of het verduurzamen van bezittingen zoals bedrijfspanden. Verder werkt Arcadis mee aan slimme mobiliteitsoplossingen en vergroening van plaatsen en gebieden. Omdat er steeds meer vraag is naar verduurzaming, ziet Arcadis de toekomst voor het bedrijf dan ook positief in.

Arcadis sloot het derde kwartaal af met een netto-omzet van 636 miljoen euro. Dat was 5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat, de winst voor belasting rente, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill, daalde met 7 procent tot 86 miljoen euro. Volgens Arcadis heeft de daling van de winstmarge onder ander te maken met de maatregelen die tegen corona zijn genomen.

Arcadis heeft naar eigen zeggen nog voor 2,1 miljard euro aan werk op de plank liggen, wat neerkomt op tien maanden aan werk. Daarmee zit het orderboek op jaarbasis ruim 3 procent voller.