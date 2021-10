CBS: producentenvertrouwen evenaart hoogste niveau ooit

De stemming onder ondernemers in de industrie heeft in oktober het hoogste niveau ooit van een paar maanden terug geëvenaard. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nam het producentenvertrouwen vooral toe vanwege de positieve verwachtingen wat betreft de toekomstige bedrijvigheid en de orderpositie.

In ruim de helft van de sectoren nam volgens het CBS het vertrouwen toe. Ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie waren daarbij het positiefst gestemd. Producenten kijken met optimisme naar de orderboeken voor de toekomst. Het aantal ondernemers dat verwacht dat de productie de komende drie maanden toe zal nemen is net als een maand eerder groter dan het aantal dat een afname voorziet. Er zijn ook meer ondernemers die de hoeveelheid werk op de plank groot vinden dan ondernemers die vinden dat ze te weinig orders hebben. Ondernemers vinden verder hun eindvoorraad eerder te klein dan te groot.

Volgens de berekeningen van het CBS steeg het vertrouwen afgelopen maand van een stand van 11,1 naar 12,3. Dat is gelijk aan de recordstand van juli toen economieën wereldwijd wat begonnen aan te trekken uit de crisis. Het vertrouwen van producenten ligt ook ruim boven het langjarig gemiddelde. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,6. In april 2020, vlak na de uitbraak van de coronacrisis, daalde het vertrouwen naar een dieptepunt van min 28,7.

Daling van de bezettingsgraad

Tegenover het stijgende vertrouwen stond wel een daling van de bezettingsgraad. Machines en installaties in de industrie werden bij aanvang van het vierde kwartaal dit jaar gemiddeld voor 83,8 procent benut. Dat was een kwartaal eerder 84,1 procent. De productie van de industrie lag in augustus bijna 10 procent boven het niveau van een jaar eerder. Dat was een maand eerder nog krap 14 procent.

Het vertrouwen in de Duitse productie, een belangrijke afzetmarkt voor Nederland, nam verder af en was in oktober wederom minder positief dan in september. Ondernemers waren zowel over de huidige als de toekomstige bedrijvigheid minder positief.