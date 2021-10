China legt bouw superwolkenkrabbers aan banden

China komt met nieuwe regels om de bouw van superwolkenkrabbers aan banden te leggen. Om ‘ijdelheidsprojecten’ tegen te gaan mogen steden met een bevolking van minder dan 3 miljoen inwoners geen wolkenkrabbers meer bouwen die hoger zijn dan 150 meter. In grotere steden wordt er een maximale hoogte van 250 meter ingevoerd, meldden de Chinese autoriteiten woensdag. Momenteel is er in China een hoogtelimiet van 500 meter voor de bouw van nieuwe wolkenkrabbers.