CBR: 10 procent komt niet opdagen voor theorie-examen

Ongeveer 50.000 kandidaten die jaarlijks een theorie-examen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) inboeken, laten verstek gaan. Dat is pakweg tien procent van alle examenleerlingen, zegt CBR-directeur Alexander Pechtold in een interview met De Telegraaf. ‘Ik ben daar verbaasd en ook wel boos over. Want ook al gaat het een stuk beter met de wachttijden dan vlak na de lockdowns, iemand anders zou blij zijn met die plek. Dit is zonde.’