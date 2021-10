Rutte evenaart eigen record voor langstlopende formatie

De kabinetsformatie is al 225 dagen bezig en evenaart daarmee het naoorlogse record dat op naam staat van het nu demissionaire kabinet-Rutte III. Dat blijkt uit gegevens die zijn verstrekt door Parlement.com.

De onderhandelingen over een coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie gingen begin oktober pas van start. Daarvoor lukte het maandenlang niet om een combinatie van partijen te vinden die bereid waren om aan formatiegesprekken te beginnen. Dat kwam onder meer vanwege een vertrouwenscrisis rond VVD-leider Mark Rutte en omdat verschillende partijen blokkades opwierpen om met elkaar te onderhandelen.

Gert-Jan Segers van de ChristenUnie noemde het record maandag ‘niet fraai’. ‘Daarom zit er veel druk op om snel tot besluitvorming te komen’, zei Segers. Volgens hem zit er schot in de zaak, maar is er ook nog veel te doen. Wopke Hoekstra van het CDA zei het daarmee eens te zijn. Hij benadrukte dat er tempo gemaakt moet worden. ‘Maar we willen ook zorgvuldig zijn.’

Kabinet Rutte III stond 225 dagen na de verkiezingen op het bordes en dat record wordt dus vrijdag verbroken. De onderhandelingen duurden toen in 2017 onder meer zo lang omdat een hoog aantal van vier partijen - dezelfde die nu om tafel zitten - tot een akkoord probeerden te komen. Ook telde mee dat zij slechts een krappe meerderheid in de Tweede Kamer hadden en het regeerakkoord daarom op veel aspecten werd dichtgetimmerd.

Dit wordt niet het eerste record dat de naam van Rutte zal dragen, als hij inderdaad zoals verwacht een nieuw kabinet gaat leiden. Eerder deze maand werd Rutte III al het langstzittende demissionaire kabinet. Met Rutte II haalde hij het derde kabinet van Ruud Lubbers al in als langstzittende naoorlogse regering. Als Rutte begin augustus nog steeds aan het hoofd staat van het kabinet, haalt hij Lubbers ook in als langstzittende naoorlogse premier.