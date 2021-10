Shell profiteert waarschijnlijk flink van hoge olieprijzen

Olie- en gasconcern Shell zal in het derde kwartaal waarschijnlijk flink hebben geprofiteerd van de hoge olieprijzen. Het Brits-Nederlandse bedrijf heeft naar verwachting een miljardenwinst behaald. Later op de dag opent Shell de boeken over de afgelopen periode.

Volgens een consensus van analistenschattingen komt de onderliggende winst van Shell uit op 5,3 miljard dollar, omgerekend 4,6 miljard euro. In 2020 leed Shell nog miljardenverliezen omdat de olieprijzen waren ingestort door de coronapandemie. Maar vanwege het economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar olie weer sterk toegenomen, waardoor de prijzen worden aangejaagd. De olieprijzen hebben nu de hoogste niveaus in jaren bereikt. Ook de dure gasprijzen zijn positief voor Shell, net als de hogere prijzen voor chemicaliën.

Overigens heeft Shell wel gewaarschuwd dat de orkaan Ida die in augustus het zuiden van de Verenigde Staten trof een negatieve impact op de winstgevendheid van circa 400 miljoen dollar zal hebben. Een groot deel van de olieproductie in de Golf van Mexico kwam door Ida tijdelijk stil te liggen. Daarnaast sloot Shell in september een deal om voor 9,5 miljard dollar aan bezittingen in de VS te verkopen aan branchegenoot ConocoPhillips.

Verder zal er aandacht zijn voor opmerkingen van Shell over de huidige energiecrisis in Europa. Zo is Shell betrokken bij de gaspijpleiding Nord Stream 2 die loopt van Rusland naar Duitsland via de Oostzee. De pijplijn is klaar, maar wacht nog op formele goedkeuring om in gebruik te worden genomen. Nord Stream 2 kan mogelijk helpen om de hoge gasprijzen in Europa tegen te gaan als Rusland aardgas via de pijplijn gaat leveren.

Tevens gaat de belangstelling uit naar de inspanningen van Shell om de uitstoot te verlagen. De rechtbank in Den Haag bepaalde eind mei dat het bedrijf verplicht is de CO2-uitstoot die het veroorzaakt drastisch te verminderen. In 2030 moet die uitstoot met 45 procent zijn afgenomen ten opzichte van 2019, aldus de rechters. Shell gaat in beroep tegen die uitspraak, maar moet tot de behandeling daarvan wel al actie ondernemen. Shell wil in 2050 klimaatneutraal zijn.