OMT komt bijeen om over coronamaatregelen na te denken

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over het coronabeleid, komt donderdag bij elkaar. De leden praten over maatregelen om de nieuwe golf coronabesmettingen te stoppen. Het aantal positieve tests loopt de laatste weken snel op. Begin oktober waren er gemiddeld zo’n 1600 positieve tests per dag, momenteel ligt het gemiddelde boven de 5500 nieuwe gevallen per dag. Ook het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen stijgt snel.

Na het overleg stuurt het OMT een advies naar minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Hij moet volgende week dinsdag besluiten hoe de coronacrisis wordt aangepakt. Dan is er ook weer een persconferentie. Na die persconferentie stuurt De Jonge een brief over de maatregelen naar de Tweede Kamer en wordt het OMT-advies openbaar.

Arts-microbioloog Marc Bonten, die in het OMT zit, zei eerder deze week in Nieuwsuur dat de commissie vooral zal adviseren om bestaande maatregelen beter uit te voeren. Zo laat de controle op QR-codes, die aantonen of iemand gevaccineerd, genezen of getest is, volgens hem te wensen over.

Het OMT zou aanvankelijk vrijdag bijeenkomen voor een nieuw advies aan het kabinet. Een week daarna stond een nieuwe coronapersconferentie gepland.