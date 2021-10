Putin wil gasvoorraden in Europa aanvullen

De Russische president Vladimir Putin heeft de opdracht gegeven de gasvoorraden in West-Europa aan te vullen met Russisch gas, zodra de ondergrondse opslagplaatsen voor gas dat in reserve wordt gehouden in Rusland vol zijn. Dit is volgens Russische media uiterlijk in de tweede week van november het geval. <

Aandeelhouder vraagt om opsplitsing Shell

De activistische aandeelhouder Third Point wil dat olie- en gasconcern Shell zich opsplitst in een bedrijf dat zich bezighoudt met olie en gas en een bedrijf dat juist inzet op hernieuwbare energie. Dat schrijft Third Point in een brief aan zijn investeerders. Volgens Third Point zou de splitsing in twee bedrijven duidelijkheid verschaffen over de strategie. <

‘Onderzoek eisen aan energieleverancier’

Branchevereniging Energie-Nederland vindt dat er gekeken moet worden naar de eisen om te mogen opereren als energieleverancier. Dit zegt de vereniging nadat het relatief kleine Welkom Energie zijn leveringsvergunning is kwijtgeraakt omdat het niet aan leveringen kan voldoen. Energie-Nederland benadrukt wel dat zij die verantwoordelijkheid niet heeft, maar dat die bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ligt. ACM heeft de vergunning van Welkom Energie ingetrokken, zo werd woensdag bekend. <

EC wil nieuwe regels voor banken verzachten

De Europese Commissie wil de nieuwe internationale regels die banken moeten versterken voor een nieuwe financiële crisis wat verzachten. Europese banken moeten straks hogere buffers aanhouden, maar krijgen daar onder meer langer de tijd voor. De nieuwe regels zijn het sluitstuk van de afspraken die zijn gemaakt na de diepe crisis van 2008 en de jaren erna. <

Moederbedrijf Blokker verkoopt Big Bazar

Mirage Retail Group (MRG), het moederbedrijf van onder meer Blokker en Intertoys, verkoopt budgetwinkelketen Big Bazar. Die 135 filialen tellende keten sluit volgens het verkopende winkelconcern niet zo goed aan bij de eigen plannen om ook online verder te groeien. Big Bazar wordt overgenomen door BB Retail, dat is opgericht door ondernemer Heerke Kooistra, die veel expertise heeft op het gebied van inkoop en discount. <

Kadaster: recordstijging van huizenprijzen

De prijzen van koopwoningen zijn nog nooit zo hard opgelopen als in het derde kwartaal van dit jaar. Volgens het Kadaster stegen de huizenprijzen in drie maanden tijd met gemiddeld 6,4 procent, wat de grootste kwartaalstijging betekende sinds 1995. Op jaarbasis zijn de huizenprijzen gemiddeld met 17,5 procent gestegen. Voor een huis moest voor het eerst gemiddeld meer dan 400.000 euro worden betaald. <

Meer verzekeringsfraude door ondernemers

Het aantal bedrijven dat probeerde te frauderen met verzekeringen nam vorig jaar met bijna 40 procent toe. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van de jaarcijfers van het eigen Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV). Vorig jaar werden circa 13.000 gevallen van fraude ontdekt door verzekeraars. <