Iran: snel overleg over atoomakkoord hervatten

Iran wil vóór eind november de pogingen hervatten om de afspraken over het Iraanse atoomprogramma weer op gang te krijgen. De onderhandelingen over het zieltogende atoomakkoord liggen al maanden stil, maar daar komt volgens de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken verandering in. Onder president Trump zegden de Verenigde Staten de overeenkomst uit 2015 op, waarop Iran zijn atoomprogramma weer aanzwengelde. Vooral de EU wil het akkoord redden. <

Politie vindt 500 kogels na schot op filmset Rust

De politie heeft in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij op de set van de film Rust met de Amerikaanse acteur Alec Baldwin vijfhonderd kogels en drie vuurwapens aangetroffen. In de zaak zijn nog geen arrestaties verricht, aldus sheriff Adan Mendoza van Santa Fe. Mendoza, die het onderzoek leidt, zei dat het wapen waarmee Baldwin cameravrouw Halyna Hutchins doodschoot met grote zekerheid is veiliggesteld. Dat geldt ook voor de huls. <

Afrikaanse Unie schorst Sudan na staatsgreep

De Afrikaanse Unie heeft lidstaat Sudan geschorst vanwege de militaire staatsgreep in het land. Dat wordt nu uitgesloten van alle activiteiten binnen de unie tot burgers weer aan de macht zijn, staat in een verklaring. Het leger in Sudan, een van de grootste landen in Afrika, arresteerde begin deze week de premier en riep de noodtoestand uit. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking. <

Taliban maken import van voedsel goedkoper

De Taliban hebben maatregelen genomen om een dreigende voedselcrisis tijdens de winter af te wenden. De nieuwe machtshebbers in Afghanistan maken het veel goedkoper om levensmiddelen uit het buitenland te halen. Ook hebben ze een ‘voedsel-voor-arbeid-programma’ onthuld in hoofdstad Kabul. De moslimextremisten grepen in augustus de macht en moeten nu het hoofd bieden aan de grote economische problemen in hun land. <