Antidepressivum verlaagt kans op ziekenhuisopname door Covid-19

Het antidepressivum fluvoxamine wordt normaliter gebruikt om psychische aandoeningen zoals depressies en stoornissen te behandelen. Het middel werkt ontstekingsremmend. Omdat Covid-19 een overreactie van het immuunsysteem kan veroorzaken, lijkt fluvoxamine inzetbaar als behandeling voor coronapatiënten.

Noord- en Zuid-Amerikaanse wetenschappers hebben het middel toegediend aan 741 coronapatiënten in Brazilië, 79 van hen (ruim 10 procent) moesten vanwege de coronabesmetting in het ziekenhuis worden opgenomen. Een controlegroep van 756 coronapatiënten kreeg een placebo, van hen belandde 15,7 procent (119 patiënten) in het ziekenhuis. De studie, die is gepubliceerd in The Lancet Public Health, concludeert dat toediening van het antidepressivum leidde tot een daling van 32 procent van het aantal ziekenhuisopnames.

‘Covid-19 vormt nog steeds een risico voor inwoners van landen waar weinig behandelmethodes en vaccinaties beschikbaar zijn’, meldt onderzoeker Edward Mills van de McMaster University. ‘Het identificeren van goedkope en effectieve medicijnen tegen Covid-19 die algemeen verkrijgbaar zijn is daarom van groot belang. ‘

De onderzoekers benadrukken dat verder onderzoek nodig is omdat fluvoxamine niet op de lijst van essentiële medicijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) staat. Ook kan het middel verslavend zijn.